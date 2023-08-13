Дочь конструктора Сергея Королева Наталья умерла в возрасте 88 лет

Дочь основоположника отечественной пилотируемой космонавтики Сергея Королева Наталья скончалась на 89-м году жизни в субботу, 12 августа. Об этом сообщил «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«Роскосмос» выражает глубокие соболезнования семье Натальи Сергеевны Королевой», — сказано в сообщении.

Наталья Королева родилась 10 апреля 1935 года. Она достигла высоких успехов в педагогике, долгое время работала хирургом и получила звание доктора медицинских наук.

Королева работала сперва в Московской городской клинической больнице имени Сергея Боткина, затем в НИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР, а в 1982 году стала профессором в Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова.

В подмосковном городе Королеве, названном в честь основателя отечественной космонавтики, Наталья Сергеевна числилась почетным гражданином.