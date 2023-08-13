На Украине призвали исключить РФ из международных спортивных союзов

Глава Федерации биатлона Украины Иван Крулько призвал исключить российские и белорусские спортивные федерации из международных союзов, следуя примеру Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает пресс-служба организации.

«Нужно не просто запрещать участие российским и белорусским спортсменам в международных соревнованиях, но и исключать их спортивные федерации из международных союзов», — заявил он.

Крулько привел в пример действия Международного союза биатлонистов, который приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона в IBU.

«И это единственная из всех международных федераций, которая приняла такое решение. Нужно добиваться, чтобы они даже не могли приезжать на международные конференции», — потребовал он.

8 августа комитет Верховной рады Украины по вопросам молодежи и спорта настоял на принятии проекта обращения к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением ограничить въезд для российских и белорусских спортсменов и делегаций. По мнению народных депутатов, решение о возможности выступления спортсменов из России и Белоруссии под нейтральным флагом ошибочно.

29 июля Федерация шахмат Украины дала рекомендацию своим спортсменам не жать руки представителям России и Белоруссии. Сообщение было опубликовано накануне старта Кубка мира по шахматам в Баку.

12 мая Международная федерация тяжелой атлетики допустила российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Как отметили представители IWF, данное решение представляет собой компромисс между проявлением солидарности с Украиной и отказом от дискриминации спортсменов по национальному признаку.

На это министр спорта РФ Олег Матыцин указал, что допущенные к соревнованиям российские спортсмены не должны бойкотировать турниры.