Бывший разведчик США Скотт Риттер убежден, что некомпетентность президента Украины Владимира Зеленского играет на руку России. Об этом он рассказал в четверг, 10 августа, в интервью для YouTube-канала George Galloway.

«Зеленский — лучшее оружие, которое есть у Москвы. Его некомпетентность внесла свой вклад в масштабную победу России», — заявил экс-разведчик.

Также он отметил, что вероятный сценарий завершения спецоперации — это восстание Вооруженных сил Украины (ВСУ) против киевского режима. Риттер подчеркнул, что с каждым днем в противостоянии армии РФ погибает всё больше украинцев, поэтому в рядах ВСУ неизбежно будет расти недовольство.

«На самом деле я переживаю за будущее Зеленского, поскольку, на мой взгляд, самый быстрый путь к прекращению конфликта — это сохранение Зеленского на его посту», — подметил он уровень неспособности президента Украины управлять страной.

11 августа YouTube заблокировал канал Риттера. Согласно уведомлению, оставленному видеохостингом, «аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний». Однако экс-разведчик убежден, что блокировка канала вызвана не разжиганием ненависти, а подменой понятий.

9 августа Риттер заявлял, что контрнаступление ВСУ уже провалено, сделать с этим ничего нельзя.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.