Пожар произошел в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге

Пожар произошел в центре Санкт-Петербурга в одном из жилых домов дореволюционной постройки на Невском проспекте. «Известия» опубликовали 12 августа кадры с места происшествия.

Как следует из видео, огонь тушили несколько расчетов МЧС. На месте пожара также дежурили несколько автомобилей скорой помощи. При этом прохожие продолжали движение по тротуару рядом со зданием, где возник пожар.

В МЧС уточнили, что горела четырехкомнатная квартира. Она располагается на Невском проспекте в доме 135, который был построен в 1915 году.

Площадь пожара составила 10 кв. м. К настоящему времени огонь потушен.

Ранее, 8 августа, в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга загорелся жилой пятиэтажный дом. Огонь оперативно потушили, пострадавших не было.