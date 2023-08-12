Пекин указал на отсутствие интереса США к решению украинского кризиса

США не заинтересованы в быстром урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил китайский посол в ФРГ Ву Кен, сообщила 12 августа газета Berliner Zeitung.

Дипломат напомнил, что Пекин ведет переговоры с Вашингтоном по важным международным вопросам.

«Но у меня сложилось впечатление, что американцы, хотя и играют особую роль в европейской безопасности, на самом деле не заинтересованы в быстром политическом решении», — добавил он.

Ву Кен отметил, что без активного участия США нельзя решить украинский кризис, уточнила «Газета.Ru».

Китайский посол указал, что кризис на Украине носит комплексный характер и оказывает разрушительное воздействие на международную обстановку. Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, что следует поддерживать любые попытки найти мирный выход из кризиса, заключил он.

Ранее, 9 августа, десять американских сенаторов обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с письмом, в котором выразили обеспокоенность тем, что администрация президента США Джо Байдена приветствует вовлечение Китая в дипломатическое урегулирование ситуации на Украине.

В свою очередь президент Американского университета в Москве профессор Эдуард Лозанский отметил, что беспокойство американских сенаторов относительно дипломатического посредничества Китая связано с тем, что у Пекина иная позиция в украинском вопросе.

Китай в конце февраля представил свой план по урегулированию конфликта на Украине. В нем Пекин призвал все стороны прекратить боевые действия, отказаться от менталитета холодной войны и начать мирные переговоры, заявив о готовности дать площадку для встречи.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.