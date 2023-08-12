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Избитый саунд-продюсер Тимы Белорусских раскрыл подробности нападения

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Фото: скриншот
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Саунд-продюсер певца Тимы Белорусских Ян Супоненко, избитый в ночь на 12 августа в Саввинском переулке в Москве, рассказал «Известиям» подробности нападения на него.

Мужчина возвращался с девушкой с вечеринки, пара ехала на самокатах. Супоненко заметил, что девушку остановил незнакомый мужчина, и вернулся назад.

«Я обернулся назад, посмотрел, что она не едет. И решил к ней подъехать. Спросил, что случилось, и всё», — уточнил пострадавший.

Неожиданно Супоненко стали избивать, он не успел отреагировать. Девушка позвала на помощь друзей. Вместе компания вызвала правоохранителей и медиков для помощи пострадавшему Яну.

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«Мы вызвали полицию и вызвали «скорую», — отметил мужчина.

По его словам, нападавший находился рядом с ним некоторое время, но потом уехал на автомобиле черного цвета.

Супоненко добавил, что лично незнаком с дебоширом и нападение для него стало неожиданностью.

О нападении на саунд-продюсера стало известно ранее в этот день. Мужчина написал заявление в полицию. У него диагностировали сотрясение мозга и наложили на рассеченную бровь два шва. Правоохранители начали проверку.

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