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Бойцы 9-й ОМСБр обнаружили и уничтожили расчет беспилотников ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Бойцы 9-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пытался запустить беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на авдеевском направлении. Кадрами с места событий в субботу, 12 августа, поделился корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

Видео демонстрирует, как артиллерийскую установку навели на точку запуска беспилотника, затем был уничтожен расчет ВСУ.

Сначала позиции противника обнаружили разведчики. Затем они передали координаты артиллеристам 9-й ОМСБр, и те уже ликвидировали точки запуска БПЛА.

Накануне начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что артиллерийский расчет группировки на южнодонецком направлении ударами вывел из строя несколько гусеничных бронемашин ВСУ.

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Также 11 августа корреспондент «Известий» Кирилл Ольков узнал у российских военных о трофейном бронеавтомобиле Mastiff Cougar из Великобритании. Бойцы Восточного военного округа (ВВО) заполучили его в ходе сражений за Новодонецкое (ДНР).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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