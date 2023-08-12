Водитель «Газели» погиб в ДТП на юго-востоке Москвы

Автомобиль «Газель» врезался в столб на юго-востоке Москвы, водитель погиб. Об этом 12 августа сообщил «Известиям» источник в экстренных службах.

ДТП произошло на Рязанском проспекте. Спасатели, прибывшие на место аварии, пытались деблокировать водителя, однако он скончался от травм.

На месте работают сотрудники ГИБДД, причины инцидента выясняются.

Ранее, 1 августа, на КАД в Санкт-Петербурге в результате ДТП с участием «Газелей» погибла женщина и пострадал мужчина. По предварительной информации, 20-летний водитель «Газели» врезался в другую «Газель», стоящую на правой полосе из-за поломки, а затем сбил ее 38-летнего водителя и влетел в ограждение.