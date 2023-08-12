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В Запорожской области произошел пожар после ДТП с двумя грузовиками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На трассе Мелитополь – Бердянск в результате ДТП с участием двух грузовиков произошел пожар, сообщили 12 августа в экстренных службах Запорожской области.

«На трассе Мелитополь – Бердянск в Приазовском районе произошло ДТП с участием автомобилей «Урал» и «КамАЗ». В результате столкновения началось возгорание», — передает сообщение ТАСС.

На месте происшествия задействованы экстренные службы. Участок дороги протяженностью 1 км закрыт для проезда.

Информации о причинах ДТП и пострадавших нет.

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Накануне в Калужской области столкнулись две фуры, из-за чего движение на дороге Москва – Рославль было перекрыто. О пострадавших не сообщалось.

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