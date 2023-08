Подруга умершей Беллы Ко рассказала о борьбе актрисы с тяжелым заболеванием

Актриса Серафима Смолина 12 августа в беседе с «Известиями» рассказала, что в последние годы перед смертью ее подруга Белла Ко боролась с онкологическим заболеванием.

Смолина призналась, что подруга рассказала о заболевании несколько месяцев назад. Врачи объяснили, что рак обнаружили после перенесенного COVID-19.

«Я была с ней очень близка, это моя близкая подруга. Мы с ней больше 30 лет дружим, мы учились у одного педагога, жили в одном общежитии, одно время жили в одной квартире, снимали. Ездили друг к другу в гости с ночевками часто», — сказала она.

Актриса отметила, что в последний раз общалась с Ко по телефону около двух недель назад. Та ей сообщила, что идет на восьмую по счету химиотерапию.

По словам собеседницы издания, муж погибшей актрисы сообщил, что отпевание пройдет 19 августа. «Не знаю, почему так долго, целую неделю ждать. Непонятно мне», — поделилась Смолина.

Белла Ко скончалась 10 августа на 55-м году жизни.

Актриса обрела известность благодаря ролям в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Склифосовский». Кроме того, она озвучила героев мультфильмов «История игрушек», «Суперсемейка», «Тарзан 2: Начало легенды» и других. Также ее голосом говорят персонажи игр Call of Duty, «Ведьмак-2», Diablo и The last of us.