В Мариуполе начато строительство мультифункционального спортивного комплекса

В Мариуполе состоялась торжественная закладка первого камня в основание будущего мультифункционального спортивного комплекса «ПСБ Арена». Об этом сообщила пресс-служба банка ПСБ, выступающего финансовым партнером строительства.

В церемонии приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков, врио главы ДНР Денис Пушилин, председатель правительства ДНР Евгений Солнцев и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Спорткомплекс на пересечении проспекта Мира и улицы Куприна будет включать в себя в себя ледовую арену и залы для занятий спортом.

«Сегодня Донецкая Народная Республика, обладающая колоссальным социально-экономическим потенциалом, идет по пути восстановления общественной инфраструктуры, развития экономики, выстраивания финансовой системы, и ПСБ принимает непосредственное участие во всех этих масштабных процессах. Оставаясь надежным партнером населения и бизнеса, ПСБ помогает решать самый разнообразный спектр вопросов — от повседневных финансовых задач до реализации проектов государственной важности, таких как создание объектов спортивной инфраструктуры, которые дают дополнительные возможности для развития детского и массового спорта», — прокомментировал Петр Фрадков.

Также в Мариуполе было открыто новое отделение ПСБ для клиентов-физлиц. На открытии присутствовали Петр Фрадков, Денис Пушилин и Евгений Солнцев. В новом офисе предоставляется спектр таких банковских услуг, как оформление карт для получения заработной платы, пенсионных и социальных выплат, кредитных карт с льготным периодом кредитования до 100 дней, а также дебетовых карт для осуществления ежедневных безналичных расчетов и переводов.

В банке сообщили, что сеть ПСБ в городе теперь насчитывает 10 отделений, включая мобильные офисы, и 246 — в республике в целом. В ближайшее время ПСБ планирует открыть в Мариуполе еще более 10 дополнительных офисов. Наряду с широкой офисной сетью населению также доступно 30 банкоматов в Мариуполе, а во всей республике — свыше 660 устройств.