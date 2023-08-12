В Швеции начали розыск укравшего данные 700 тыс. граждан подростка
Власти Швеции намерены установить личность подростка, который похитил личные данные более чем 700 тыс. пользователей. Об этом 12 августа сообщил шведский телеканал SVT.
Несовершеннолетний сам вышел на связь со СМИ и рассказал, что организовал хакерскую атаку на данные региона Упсала и Шведской транспортной администрации, которая принимает экзамены на вождение транспортных средств.
Подросток, который предпочел остаться анонимным, рассказал SVT, что проживает в Упсале. По его словам, он получил доступ к базам данных транспортной администрации и приложению управления общественного транспорта UL, где получил доступ к более чем 700 тыс. личных данных граждан.
«Регион Упсала сообщил об инциденте в полицию, и в настоящее время ведется расследование, поэтому я не могу комментировать его, но надеемся, что его завершат как можно скорее», — отметил менеджер по маркетингу UL Никодимус Кюлен.
Он уточнил, что в компании намерены установить личность хакера.
В 2021 году одна из крупнейших сетей супермаркетов в Швеции Coop Sweden подверглась хакерской атаке и приостановила обслуживание в 800 магазинах. Хакерам удалось взломать кассы сети, в итоге аппараты не работали несколько часов.