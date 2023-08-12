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В Швеции начали розыск укравшего данные 700 тыс. граждан подростка

SVT: власти Швеции начали розыск подростка, укравшего личные данные 700 тыс. пользователей
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Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow
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Власти Швеции намерены установить личность подростка, который похитил личные данные более чем 700 тыс. пользователей. Об этом 12 августа сообщил шведский телеканал SVT.

Несовершеннолетний сам вышел на связь со СМИ и рассказал, что организовал хакерскую атаку на данные региона Упсала и Шведской транспортной администрации, которая принимает экзамены на вождение транспортных средств.

Подросток, который предпочел остаться анонимным, рассказал SVT, что проживает в Упсале. По его словам, он получил доступ к базам данных транспортной администрации и приложению управления общественного транспорта UL, где получил доступ к более чем 700 тыс. личных данных граждан.

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«Регион Упсала сообщил об инциденте в полицию, и в настоящее время ведется расследование, поэтому я не могу комментировать его, но надеемся, что его завершат как можно скорее», — отметил менеджер по маркетингу UL Никодимус Кюлен.

Он уточнил, что в компании намерены установить личность хакера.

В 2021 году одна из крупнейших сетей супермаркетов в Швеции Coop Sweden подверглась хакерской атаке и приостановила обслуживание в 800 магазинах. Хакерам удалось взломать кассы сети, в итоге аппараты не работали несколько часов.

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