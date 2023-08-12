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В Серпухове стартовал масштабный фестиваль спорта «Бокс за спорт»

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Фото: РЕН ТВ
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Масштабный фестиваль спорта «Бокс за спорт» стартовал 12 августа в подмосковном Серпухове. Открыл его традиционный бокс-забег на 5 км, в котором мог поучаствовать любой желающий. Праздник для фанатов здорового образа жизни организовала Федерация бокса России.

Как отметил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев, главная цель фестиваля — помочь сформировать привычку заниматься спортом у всего населения страны.

«Тут все виды спорта, даже зимние. Я знаю, молодежная сборная по хоккею тоже здесь. Многие здесь спортсмены и профессионалы приехали. Главная цель — это, конечно, чтобы всё население России занималось спортом», — рассказал он.

Все участники забега получат памятные медали, а победители — денежные призы.

По окончании забега участники перейдут на городской пляж на берег Оки. Там начнутся соревнования по волейболу, самбо и дзюдо. В заключение фестиваля пройдет большой праздничный концерт.

Общий призовой фонд праздника составляет 20 млн рублей.

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В конце декабря 2022 года в Серпухове прошел фестиваль «Рождественская сказка» от Федерации бокса России. На мероприятие приехали титулованные боксеры со всей страны, которые провели различные мастер-классы.

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