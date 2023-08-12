СМИ назвали стоимость плавучего барьера на границе США с Мексикой

Плавучее заграждение на реке Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики стоило $1 млн, сообщила в субботу, 12 августа, газета Newsweek.

Плавучий барьер длиной около 305 м, представляющий из себя соединенные друг с другом буи диаметром больше метра, был установлен по инициативе губернатора Техаса Грега Эбботта, говорится в сообщении.

Уточняется, что Эбботт пытается добиться от федеральных властей США более строгих пограничных протоколов и дополнительной помощи для сокращения нелегальной иммиграции. Кроме того, губернатор несколько раз вступал в конфликт с президентом США Джо Байденом из-за миграционных вопросов, сказано в материале.

Отмечается, что решение Эбботта установить барьер на реке вызвало критику со стороны федеральных ведомств США. В частности, министерство юстиции Соединенных Штатов обратилось в суд с иском против штата и самого губернатора, так как, по мнению минюста, барьер в том числе представляет угрозу для судоходства.

Ранее в этот день вице-президент Национального совета пограничного патруля США Крис Карбера заявил, что американские пограничники ожидают увеличение случаев незаконного пересечения границы с Мексикой в ближайшие месяцы, сообщила «Газета.Ru».

Подходы республиканцев и демократов к решению миграционных вопросов значительно отличаются: первые придерживаются курса на ужесточение политики, вторые стараются проводить ее в более мягком ключе. Миграционный кризис станет одним из важных аспектов на президентских выборах 2024 года в США и подход к его разрешению может стать решающим, заявили 14 июня опрошенные «Известиями» эксперты.