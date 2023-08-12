Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили об эвакуации посетителей Эйфелевой башни в Париже из-за угрозы взрыва
Общество
СК возбудил уголовное дело по факту смерти найденной в лесу девушки на Урале
Происшествия
В Подмосковье задержан гулявший с пистолетом мужчина
Происшествия
Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области
Общество
Число пострадавших при камнепаде в КБР увеличилось до шести
Мир
Армения запросила проведение Совбеза ООН по ситуации в Карабахе
Наука и техника
В России запустили производство новой версии дрона-камикадзе «Овод»
Спорт
Путин указал на развитие физкультурного движения в России
Общество
В Камчатском крае началось празднование Дня вулкана
Происшествия
В МО РФ заявили о попытке удара ВСУ по Крымскому мосту ракетой С-200
Мир
Жители Нигера устроили акцию протеста рядом с военной базой Франции
Армия
Шойгу проинспектировал арктические гарнизоны Северного флота
Мир
Республиканцы потребовали отозвать запрос Байдена о дополнительной помощи Киеву

СМИ назвали стоимость плавучего барьера на границе США с Мексикой

Newsweek: плавучий барьер на границе США с Мексикой обошелся в $1 млн
0
Фото: REUTERS/Kaylee Greenlee Beal
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Плавучее заграждение на реке Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики стоило $1 млн, сообщила в субботу, 12 августа, газета Newsweek.

Плавучий барьер длиной около 305 м, представляющий из себя соединенные друг с другом буи диаметром больше метра, был установлен по инициативе губернатора Техаса Грега Эбботта, говорится в сообщении.

Уточняется, что Эбботт пытается добиться от федеральных властей США более строгих пограничных протоколов и дополнительной помощи для сокращения нелегальной иммиграции. Кроме того, губернатор несколько раз вступал в конфликт с президентом США Джо Байденом из-за миграционных вопросов, сказано в материале.

Отмечается, что решение Эбботта установить барьер на реке вызвало критику со стороны федеральных ведомств США. В частности, министерство юстиции Соединенных Штатов обратилось в суд с иском против штата и самого губернатора, так как, по мнению минюста, барьер в том числе представляет угрозу для судоходства.

Ранее в этот день вице-президент Национального совета пограничного патруля США Крис Карбера заявил, что американские пограничники ожидают увеличение случаев незаконного пересечения границы с Мексикой в ближайшие месяцы, сообщила «Газета.Ru».

Миграционный допрос: почему минюст США хочет судиться со штатом Техас
И при чем здесь противостояние республиканцев и демократов

Подходы республиканцев и демократов к решению миграционных вопросов значительно отличаются: первые придерживаются курса на ужесточение политики, вторые стараются проводить ее в более мягком ключе. Миграционный кризис станет одним из важных аспектов на президентских выборах 2024 года в США и подход к его разрешению может стать решающим, заявили 14 июня опрошенные «Известиями» эксперты.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023