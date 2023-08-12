Аксенов заявил о поражении двух ракет ВСУ в Крыму, Крымский мост не поврежден

Системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили две ракеты в Крыму, заявил 12 августа глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден», — говорится в сообщении.

Вместе с этим советник главы республики Олег Крючков проинформировал в своем Telegram, что на мосту поставлена дымовая завеса.

В распоряжении «Известий» есть кадры с места события.

В ночь на 12 августа в нескольких районах Крыма сработали системы ПВО, о чем сообщил Крючков. Как уточнили в Минобороны, была пресечена попытка террористической атаки 20 беспилотниками по Крыму.

26 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указывая на серию совершенных в текущем месяце украинских атак, предупредила, что Россия обладает правом на жесткие ответные меры в связи с террористическими атаками Украины.