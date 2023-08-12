В Подмосковье задержан гулявший с пистолетом мужчина

В подмосковных Люберцах задержан разгуливавший с травматическим пистолетом мужчина. Об этом в субботу, 12 августа, сообщило ГУ МВД России по области в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день в отдел полиции поступило сообщение о том, что по дороге возле поселка Томилино ходит мужчина с предметом, напоминающим оружие, уточняется в сообщении.

В ведомстве сообщили, что прибывшие на место сотрудники полиции установили нарушителя и доставили его в отделение полиции.

«Им оказался житель города Москвы 1995 года рождения. Изъят травматический пистолет», — сообщили в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Накануне стало известно, что в Краснодарском крае скончался один из пострадавших в перестрелке, которая произошла 9 августа в селе Васильевка. Уточнялось, что после инцидента он был доставлен в больницу, но спустя два дня, несмотря на оказанную помощь, скончался.