Актер Васильев назвал Веру Васильеву великой русской актрисой

Народный артист Юрий Васильев посетил 12 августа церемонию прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой, ушедшей на 98-м году жизни, и назвал ее великой русской актрисой.

Актер отметил, что из Театра сатиры после ее смерти, в котором она играла до последних дней своей жизни, «словно ушел свет».







«Сегодня очень тяжелый день для театра и, думаю, для всего российского театрального искусства. Мы прощаемся с великой русской актрисой Верой Кузьминичной Васильевой. Ощущение такое, что из театра ушел свет. Свет, который согревал, ободрял, давал надежду», — сказал он.



По его словам, когда в театр приходила артистка, он наполнялся добром, лаской.



Проститься с актрисой пришли и поклонники ее творчества. Так, Татьяна рассказала, что впервые увидела актрису в фильме «Свадьба с приданым».

«Светлый человек. Таких, как говорится, артистов в наше время уже не делают, в кино таких нет в наше время», — поделилась она.

После церемонии прощания пройдет отпевание актрисы в храме Христа Спасителя. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни 8 августа.



За свою карьеру она снялась более чем в 40 картинах и сыграла свыше 60 ролей. За роль Насти Гусенковой в фильме «Сказание о земле Сибирской» И. Пырьева (1947) артистку наградили Сталинской премией, именно по этой роли она запомнилась зрителям. В театре одной из лучших сыгранных ею ролей была графиня Альмавива в спектакле В. Плучека «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше (1968).