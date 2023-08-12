США продолжают оказывать военную и финансовую помощь Украине, несмотря на собственное погружение в упадок. Об этом в пятницу, 11 августа, заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

«Старая мафиозная марионетка в руках глубинного государства США объявляет о дополнительной помощи неонацистскому режиму в размере $13 млрд. В то же время города США погружаются в упадок, а большие города становятся лачугами под открытым небом», — написал он в своем аккаунте в Х (бывшем Twitter).

В свою очередь ранее в этот день конгрессмены США от Республиканской партии потребовали от президента США Джо Байдена отозвать запрос о дополнительном финансировании, пока конгресс не предоставит комплексную стратегию и миссию для участия на Украине.

Ранее, 10 августа, Байден запросил у конгресса США дополнительные $13 млрд на военную помощь для Украины. В общей сложности он запросил у конгресса $40 млрд, в том числе на обеспечение безопасности границ, международные нужды и помощь при чрезвычайных ситуациях.

В ответ на это член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин указала, что более 300 американцев умирают каждый день из-за приграничной политики Байдена, что делает непозволительным продолжать финансирование Киева.

Перед этим, 9 августа, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что, вопреки общественному мнению, администрация президента продолжит оказывать помощь Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.