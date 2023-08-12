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В Польше раскритиковали Дуду за желание уберечь американских солдат

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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Пользователи соцсети X (бывш. Twitter) 11 августа раскритиковали заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что нужно остановить Россию ради спасения жизни американских солдат в ходе спецоперации на Украине.

Один из пользователей с никнеймом Wąski написал, что поляки не должны умирать за интересы Вашингтона, поскольку американские солдаты никогда не будут сражаться за европейцев.

«Пусть польские солдаты умирают за интересы янки. Дуда... ты годен только для того, чтобы отдать тебя под суд», — прокомментировал пост пользователь polskiPolak.

Другой комментатор под никнеймом Szymon Nowak выразил мнение, что американцы вторгнутся и будут проливать свою кровь только тогда, когда прибыль будет дороже американской крови.

Поляки также обратили внимание на то, что Дуда ищет в США «искупителя и спасителя» от ошибок, совершенных Европой.

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Дуда в интервью от 10 августа американской газете The Washington Post заявил, что «российский империализм» должен быть остановлен без особых затрат, чтобы американским солдатам не пришлось проливать кровь для восстановления мира в Европе.

Тогда же он заявил, что у поляков «много причин снабжать украинцев оружием». Он отметил, что отсутствие успехов в контрнаступлении Киева показывает, что украинской армии нужна дополнительная помощь в поставке вооружений.

За день до этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что «время не на стороне» Украины и с наступлением осени Вооруженным силам Украины будет всё сложнее вести боевые действия на местности.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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