На Украине полиции разрешили конфисковывать автомобили без понятых

Правительство Украины приняло документ, согласно которому национальная полиция и инспекторы по парковке получили дополнительные полномочия для задержания автомобилей. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщило украинское МВД на своем сайте.

В частности, документ расширяет перечень оснований для временного задержания транспортного средства.

Кроме того, правительством было отменено требование о присутствии двух понятых при осмотре и временном задержании транспорта, если обстоятельства задержания фиксируется фото- или видеосъемкой.

Ранее, 24 июня, правительство Украины прекратило действие межправительственного соглашения с Россией о трудовой деятельности и соцзащите граждан двух стран, работающих за пределами своих государств.