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Ребенок получил ожоги 95% поверхности тела при взрыве газа в доме в Дербенте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В результате взрыва газа в частном доме в дагестанском Дербенте один из пострадавших детей получил ожоги 95% поверхности тела. Сейчас 14-летний пострадавший находится на искусственной вентиляции легких, медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Об этом сообщает 12 августа пресс-служба минздрава Республики Дагестан.

«Ребенок 14 лет с 95% ожогов поверхности тела сейчас на искусственной вентиляции легких, он в крайне тяжелом состоянии. Двое других взрослых в тяжелом состоянии: у женщины ожоги 90% поверхности тела, а у мужчины ― 60% поверхности тела. Все они получают интенсивную терапию в отделении реанимации больницы», ― сообщили в министерстве.

Двое других детей находятся в удовлетворительном состоянии, их выписали из больницы.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, при осмотре дома, где произошел взрыв газа, специалисты обнаружили нарушение техники безопасности при обращении с газовым оборудованием.

«К сожалению, это уже второй инцидент с хлопком газа в жилом доме за эту неделю. Все обстоятельства выясняются, но в обоих случаях, по предварительным данным, уже можно сделать вывод о грубом нарушении техники безопасности при обращении с газовым оборудованием», ― сообщил глава республики в своем Telegram-канале.

Также Меликов добавил, что в Дербент направлен борт санавиации, чтобы медики уточнили состояние пострадавших, а также оценили возможность их транспортировки в республиканский ожоговый центр. Глава республики отметил, что пострадавшей семье будет оказана вся необходимая помощь.

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Хлопок газовоздушной смеси произошел в частном доме, расположенном по улице Шахбазова, утром 12 августа. Всего пострадали пять человек.

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