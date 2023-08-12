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В пострадавший от паводка Уссурийск направили дополнительную технику

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Дополнительную инженерную технику направили в Уссурийск Приморского края, где из-за паводка складывается сложная обстановка, сообщило 12 августа в Telegram-канале ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Так, в Уссурийск направили четыре самосвала, фронтальный погрузчик, трал и экскаватор. Дополнительно направили 48 спасателей из Владивостока. Всего в ликвидации последствий стихии задействованы 199 человек личного состава, 50 единиц техники, в том числе два вездехода амфибии.

Ведомство отмечает, что техника будет применяться для усиления и отсыпки дорожного полотна там, где его размыло, а также для постройки защитных дамб и других видов работ.

Так, в 17 муниципальных образованиях Приморского края подтоплены 543 жилых дома, 1393 приусадебных участка и 40 участков автодорог.

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С 9 по 10 августа в Приморье выпали сильные осадки — до 109 мм. Наибольшее количество было зафиксировано в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе.

В результате в реках стремительно поднялся уровень воды. Интенсивность составляла 0,3–1,8 м, на отдельных участках — 2,3–3,4 м.

В 14 муниципальных образованиях региона был введен режим ЧС. Также в пяти муниципалитетах открыты пункты временного размещения для более чем 350 пострадавших из-за паводка.

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