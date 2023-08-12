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В России запустили производство новой версии дрона-камикадзе «Овод»

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Вторая версия FPV-дрона-камикадзе «Овод» запущена в мелкосерийное производство. Об этом в субботу, 12 августа, сообщил руководитель проектной группы-производителя Андрей Иванов.

«Это устройство с модифицированной электронной начинкой, с новой винтомоторной группой, а также с рядом диковин, о которых нельзя говорить», — приводит «РИА Новости» слова Иванова.

Он уточнил, что основным рабочим устройством пока что остается первая модификация дрона. «Овод» и его комплект поставки разрабатывались таким образом, чтобы развертывание и снаряжение беспилотника занимали как можно меньше времени, добавил Иванов.

«Овод» работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица), при котором изображение с камеры дрона передается на монитор, видеошлем или видеоочки оператора. Беспилотник оснащен замыкателем для установки боеприпасов осколочного и осколочно-фугасного типа, стоимость такого БПЛА составляет порядка 40 тыс. рублей.

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7 августа, Владимир Путин призвал увеличивать долю производства новейших вооружений, в том числе беспилотников. Он также заявил, что российские БПЛА «Ланцет» и «Куб» очень эффективно показали себя посредством мощных ударов по противнику.

21 июля сообщалось, при помощи «Овода» был уничтожен склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточнялось, что склад находился в ближней тыловой зоне противника на авдеевском направлении.

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