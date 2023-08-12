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Карта спецоперации на Украине 12 августа

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 12 августа можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, 11 августа ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области. Цель удара достигнута и все назначенные объекты поражены.

Также он доложил о ситуации на различных участках фронта и успехах российских сил. Так, на купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю, отражены восемь попыток противника атаковать. Потери ВСУ там составили до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили семь атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Яковлевка, Водяное, Красногоровка и Невельское (ДНР). Там противник потерял свыше 110 боевиков, два танка, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

На южнодонецком направлении потери противника превысили 130 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, в районе города Орехова Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ.

«Наша задача — выйти в район и забрать опорные пункты»
У бойцов штурмовых отрядов есть всего несколько минут, чтобы захватить вражеский укрепрайон

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5683 беспилотных летательных аппарата, 429 зенитных ракетных комплексов, 11 249 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5853 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 189 единиц специальной военной автомобильной техники.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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