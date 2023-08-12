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В Камчатском крае началось празднование Дня вулкана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На камчатском вулкане Авачинский продолжается празднование 23-го ежегодного Дня вулкана. На мероприятии собралось более 1,7 тыс. человек, сообщает 12 августа корреспондент «Известий».

На праздник пришли не только местные жители, но и туристы, приехавшие с разных уголков страны. Главные события Дня вулканов ― это скайраннинг, или восхождение на Авачинский.

Покорение Авачинского ― это еще и спортивное соревнование: у участников мероприятия фиксируют начало восхождения у подножия горы, а также время финиша на вершине. В воскресенье, 13 августа, организаторы объявят победителей и вручат им призы.

Как правило, на восхождение в среднем у участников уходит порядка семи-восьми часов, однако подготовленные энтузиасты покоряют гору в разы быстрее. Например, рекорд прошлого года составил 2 часа и 20 минут.

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Накануне стало известно, что на Камчатке спасатели будут обеспечивать безопасность туристов при их массовом восхождении на вулкан Авачинский.

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