«Известия» показали работу экипажа вертолета Ми-8 в зоне СВО

Летчик-штурман Ми-8 рассказал о своей работе в зоне спецоперации по защите Донбасса корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину. Репортаж военкора с места событий в субботу, 12 августа, публикуют «Известия».

«На вертолете Ми-8 установлены неуправляемые ракеты, всего 40 штук. Они в основном предназначены для поражения живой силы противника», — отметил корреспондент.

Каждый день экипаж Ми-8 совершает по 2–3 вылета на линию боевого соприкосновения. При этом каждый раз пилот летит на низкой высоте, практически сливаясь с землей, чтобы вертолет был незаметен для боевиков ВСУ.

В условиях спецоперации бойцы работают очень осторожно, рассказал летчик-штурман Ми-8 с позывным Седой.

«Подлетаем на расстояние выстрела. Дальше не суемся. В зависимости от типов используемого вооружения по максимальной дальности работаем», — уточнил Седой.

Ранее в этот день военкор «Известий» Кирилл Ольков показал, как вертолет Ка-52 уничтожает боевую машину пехоту противника, и пообщался с штурманом-оператором «Аллигатора» с позывным Кубань. По словам Кубани, его вертолет поразил БМП управляемой ракетой «Вихрь» с удаления примерно в 6–6,7 км.

Днем ранее, 11 августа, «Известия» побывали на базе летчиков истребителей в зоне СВО. Они рассказали о работе в небе и подготовке к ней на земле, показав свои рабочие будни.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.