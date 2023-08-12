Масштабный фестиваль «Бокс за спорт» откроется в подмосковном Серпухове

Масштабный фестиваль спорта «Бокс за спорт» откроется 12 августа в центре подмосковного Серпухова. Организаторами мероприятия выступает Федерация Бокса России.

В рамках фестиваля состоится традиционный бокс-забег на 5 км. Принять участие может любой желающий.

После этого мероприятия продолжатся на берегу Оки. Там пройдут соревнования по волейболу, самбо и дзюдо, а также состоится большой концерт.

Все участники получат памятные медали, а победители — денежные призы. Общий призовой фонд составляет 20 млн рублей.

В конце декабря 2022 года в подмосковном Серпухове прошел новогодний фестиваль «Рождественская сказка» от Федерации бокса России. Мероприятие прошло в парк-отеле «Русский», куда приехали титулованные спортсмены со всей страны.