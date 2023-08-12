МО: в Крыму пресекли попытку атаки 20 БПЛА ВСУ, пострадавших нет

Российские силы пресекли попытку Украины атаковать объекты в Крыму при помощи 20 беспилотников. Об этом в субботу, 12 августа, сообщили в Минобороны РФ.

«Четырнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще шесть БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — уточняется в сообщении.

Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

О том, что ночью на полуострове сработали системы противовоздушной обороны, ранее сообщил советник главы региона Олег Крючков. Подробности он не уточнил.

Еще одна попытка атаки украинских боевиков при помощи БПЛА была отражена 10 августа. Тогда об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В результате девять беспилотников были заглушены силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а еще два оказались сбиты силами ПВО.

26 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры в связи с террористическими атаками Украины. Она указала на серию совершенных в том месяце украинских атак на гражданские объекты в России.