Реклама
Прямой эфир
Мир
Жители Нигера устроили акцию протеста рядом с военной базой Франции
Армия
Шойгу проинспектировал арктические гарнизоны Северного флота
Мир
Республиканцы потребовали отозвать запрос Байдена о дополнительной помощи Киеву
Армия
Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА в Крыму
Армия
Крючков сообщил о сработавших в районах Крыма системах ПВО
Мир
Посол Антонов заявил о безрезультативности новых санкций США против РФ
Экономика
Росстат оценил рост ВВП страны во втором квартале в 4,9%
Мир
Глава офиса Зеленского заявил о начале переговоров с Лондоном о гарантиях безопасности
Армия
Артиллерист-разведчик выявил огневые точки противника и помог сорвать его контратаку
Мир
В Белом доме допустили продолжение конфликта на Украине и в следующем году
Мир
Штаб Трампа раскритиковал минюст за назначение спецсоветника по делу Хантера Байдена
Мир
В США заявили о задержке разработки программы обучения украинских пилотов F-16
Мир
WSJ узнала о сопротивлении Египта призывам США поставлять оружие Киеву
Сюжет:

МО: в Крыму пресекли попытку атаки 20 БПЛА ВСУ, пострадавших нет

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские силы пресекли попытку Украины атаковать объекты в Крыму при помощи 20 беспилотников. Об этом в субботу, 12 августа, сообщили в Минобороны РФ.

«Четырнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще шесть БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — уточняется в сообщении.

Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Что-то пошло не танк: почему ВСУ не начинают контрнаступление
Эксперты объяснили, чего ждать от украинской армии

О том, что ночью на полуострове сработали системы противовоздушной обороны, ранее сообщил советник главы региона Олег Крючков. Подробности он не уточнил.

Еще одна попытка атаки украинских боевиков при помощи БПЛА была отражена 10 августа. Тогда об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В результате девять беспилотников были заглушены силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а еще два оказались сбиты силами ПВО.

26 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры в связи с террористическими атаками Украины. Она указала на серию совершенных в том месяце украинских атак на гражданские объекты в России.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023