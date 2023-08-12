Вильфанд назвал сроки возвращения в Москву 30-градусной жары

Со вторника в Москве будет регистрироваться повышение температуры. Ко второй половине недели столбики термометров поднимутся до +31 градуса. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Интерфаксу» в субботу, 12 августа.

«В понедельник будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, температура +22...+24. Со вторника начнется постепенное повышение температуры и уже +23...+28 градусов, в среду +24...+29 градусов», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что москвичей ожидает переменная облачность и возвращение солнечной погоды.

«Воздушные массы будут уже теплые», — объяснил руководитель Гидрометцентра.

Он также предупредил, что в четверг и пятницу температура поднимется на 5-6 градусов выше нормы: столбики термометров в эти дни покажут от 26 до 31 градуса тепла.

«Хорошая, жаркая, летняя температура», — подытожил Вильфанд.

Ранее в этот же день синоптики спрогнозировали в Москве облачность, дожди с грозой, а также до 25 градусов тепла.

Тогда же Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни в 14 регионов России придут сильные дожди. Такая погода установится в Ленинградской, Новгородской, Омской, Томской областях, Краснодарском крае и ряде других регионов.

Днем ранее метеоролог и главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова спрогнозировала рост атмосферного давления в начале следующей недели в Москве. Также она сказала, что власть над погодой перейдет от западного циклона к антициклону. Ожидается, что ночи станут более прохладными.