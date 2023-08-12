Реклама
Прямой эфир
Армия
Крючков сообщил о сработавших в районах Крыма системах ПВО
Мир
Посол Антонов заявил о безрезультативности новых санкций США против РФ
Экономика
Росстат оценил рост ВВП страны во втором квартале в 4,9%
Мир
Глава офиса Зеленского заявил о начале переговоров с Лондоном о гарантиях безопасности
Армия
Артиллерист-разведчик выявил огневые точки противника и помог сорвать его контратаку
Мир
В Белом доме допустили продолжение конфликта на Украине и в следующем году
Мир
Штаб Трампа раскритиковал минюст за назначение спецсоветника по делу Хантера Байдена
Мир
В США заявили о задержке разработки программы обучения украинских пилотов F-16
Мир
WSJ узнала о сопротивлении Египта призывам США поставлять оружие Киеву
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до +25 градусов 12 августа
Общество
Бастрыкин взял на контроль дело о трагедии с подростком на охоте в Югре
Общество
Вильфанд спрогнозировал сильные дожди в 14 регионах РФ в ближайшие дни
Сюжет:

Пленный ВСУ раскрыл подробности боевой подготовки украинцев

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий 12 августа рассказал «Известиям», как на самом деле проходит боевая подготовка солдат перед отправкой в зону боевых действий.

Например, сам Виталий все четыре месяца, что был в части, тренировал футбольную команду.

«Ничего не делали. Обычная служба. В части, ну я как бы занимался футбольной командой, я же тренер и капитан футбольной команды», — уточнил он.

Были в части и военные, не гнушавшиеся выпивки. Как отмечает пленный, «любители» в части это делали регулярно.

Также он отметил, что при отсутствии какой-либо подготовки командование его всё равно бросило сражаться. Причем обманным путем.

«Нужно еще постараться. Но финиш уже виден»
Спецкор «Известий» посетил один из самых горячих участков линии соприкосновения в ДНР

Ранее в этот день пленный украинский морской пехотинец Владимир Реул рассказал, что во время отступления ВСУ его бросили собственные сослуживцы, а затем сдала российским войскам завербовавшая его служба безопасности (СБУ).

11 августа военнопленный ВСУ Иван рассказал «Известиям» о принудительной мобилизации в стране и отсутствии должной подготовки к боевым действиям. По его словам, повестку ему вручили, остановив машину на посту ДПС.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023