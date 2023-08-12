Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий 12 августа рассказал «Известиям», как на самом деле проходит боевая подготовка солдат перед отправкой в зону боевых действий.

Например, сам Виталий все четыре месяца, что был в части, тренировал футбольную команду.

«Ничего не делали. Обычная служба. В части, ну я как бы занимался футбольной командой, я же тренер и капитан футбольной команды», — уточнил он.

Были в части и военные, не гнушавшиеся выпивки. Как отмечает пленный, «любители» в части это делали регулярно.

Также он отметил, что при отсутствии какой-либо подготовки командование его всё равно бросило сражаться. Причем обманным путем.

Ранее в этот день пленный украинский морской пехотинец Владимир Реул рассказал, что во время отступления ВСУ его бросили собственные сослуживцы, а затем сдала российским войскам завербовавшая его служба безопасности (СБУ).

11 августа военнопленный ВСУ Иван рассказал «Известиям» о принудительной мобилизации в стране и отсутствии должной подготовки к боевым действиям. По его словам, повестку ему вручили, остановив машину на посту ДПС.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.