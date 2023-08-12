В США сообщили о наращивании количества пассажирских рейсов с КНР

США и Китай повысят количество пассажирских рейсов в страны друг друга до 24 в неделю. Об этом в субботу, 12 августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министерства транспорта Америки.

Данное соглашение — ослабление ограничений на поездки, которые были введены во время пандемии COVID-19. Оно начнет действовать с 1 сентября.

«Главная цель увеличения количества полетов — поддержание конкурентного баланса и справедливых и равных возможностей среди авиаперевозчиков США и Китая», — говорится в сообщении министерства.

Воздушное сообщение между двумя странами до пандемии, по информации агентства, составляло в среднем 340 рейсов в неделю.

Ранее, 8 июля, вице-премьер Госсовета КНР на встрече с министром финансов США Джанет Йеллен выразил обеспокоенность в связи с существующими американскими санкциями, отметив, что «обобщение национальной безопасности» не способствует нормальным торгово-экономическим связям.

Ранее, 3 июля, Йеллен встретилась с послом Китая в США Се Фэном. В ходе встречи глава ведомства отметила важность совместной работы двух крупнейших экономик для решения глобальных проблем.

18 июня госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай. Его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы Госдепа США. В частности, напряженные отношения между странами возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также из-за сбитого над американской территорией аэростата.