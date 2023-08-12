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«Известия» показали уничтожение экипажем «Аллигатора» БМП противника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Взлеты на секретном военно-полевом аэродроме происходят каждый час, как днем, так и ночью. Даже в профессиональный праздник пилоты боевых вертолетов поднимаются в небо для выполнения задач, рассказал 12 августа военкор «Известий» Кирилл Ольков.

«Пара боевых «Аллигаторов» (вертолетов Ка-52. — Ред.) заходят на посадку. Сейчас будет осмотр боевых машин и доклад командиру о пораженной цели. Штурман-оператор с позывным Кубань только что вернулся с боевого вылета. Через пару часов — снова в небо. Редкая возможность пообщаться с летчиком на земле, который буквально только что уничтожил вражескую цель», — рассказал журналист.

По словам Кубани, его вертолет поразил боевую машину пехоту противника управляемой ракетой «Вихрь» с удаления примерно в 6–6,7 км.

«Интенсивность действительно большая, вылетаем каждый час. Идет непрерывная работа», — добавил он.

Прифронтовая авиация Восточного военного округа работает на пределе возможностей, нагрузка колоссальная. Большинство целей — в районе Времевского выступа. Ка-52 наносят удары по боевикам в окрестностях Старомайорского и Урожайного.

Точечные удары с воздуха помогают российской пехоте сдерживать удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) на земле. В среднем за один вылет летчики проводят в воздухе по два часа. После выстрела сразу уходят на предельно низкой высоте.

На земле днем и ночью летчиков встречают инженеры авиакомплекса. Они проверяют бортовые системы, осматривают вооружение, следят за уровнем топлива.

«Заправка, зарядка вертолета. Обязательно посмотреть уровень масла и несущие винты», — перечислил ключевые точки проверки инженер авиакомплекса Ка-52 Дмитрий.

Подготовив борт, инженеры обязательно касаются каждой части вертолета рукой. Это своего рода ритуал, чтобы летчики непременно вернулись невредимыми.

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Днем ранее, 11 августа, «Известия» побывали на базе летчиков истребителей в зоне СВО. Они рассказали о работе в небе и подготовке к ней на земле, показав свои рабочие будни.

1 августа корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как экипажи вертолетов Ка-52 работают по всей линии фронта на запорожском направлении. Российские летчики наносят удары по объектам украинских боевиков, уничтожая в том числе бронемашины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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