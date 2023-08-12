Два человека погибли из-за оползня на северо-западе Китая

По меньшей мере два человека погибли и 16 пропали без вести в результате схода оползня в китайской провинции Шэньси. Об этом 12 августа сообщил телеканал CCTV.

«После предварительного расследования в настоящее время два дома в селе были смыты водой, а инфраструктура, такая как дороги, мосты и электроснабжение, была повреждена», — сказано в публикации.

Отмечается, что экстренные службы уже спасли четверых человек. Работы на месте инцидента продолжаются.

3 августа в Грузии оползень сошел рядом с гостиницей «Сансет Шови». Объем грязевой массы составил более 5 млн куб. м. Он уничтожил коттеджи с туристами, отдыхавшими вдоль русла реки. Количество погибших в результате схода оползня составило 17 человек.