Бастрыкин взял на контроль дело о трагедии с подростком на охоте в Югре

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин 11 августа поручил руководителю Следственного управления по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину доложить о ходе и результатах расследования обстоятельств ранения подростка, которого охотник принял за птицу.

«По данным следствия, 8 августа 2023 года житель региона во время охоты, находясь в лодке на реке Северная Сосьва, произвел выстрел из оружия в направлении находящегося в водоеме несовершеннолетнего, приняв его за птицу. В результате подростку причинено проникающее огнестрельное ранение головы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственные органы СКР по региону возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия). Расследование продолжается.

Ранее в этот день сообщалось, что раненого 15-летнего подростка госпитализировали после того, как 69-летний житель Березовского района Югры по ошибке подстрелил его из охотничьего ружья. Об этом сообщила прокуратура региона.

В мае житель Магаданской области застрелил охотника, перепутав того с медведем. 66-летний мужчина совершил выстрел, находясь на расстоянии порядка 250 м от другого охотника. От полученных травм пострадавший скончался по дороге в больницу.