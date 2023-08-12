В Россию вернулись пострадавшие от действий туроператора дети

В Россию вернулись выселенные из-за туроператора из отелей в Турции дети. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщило российское посольство в Анкаре.

«По ситуации на конец дня 11 августа все дети, прибывшие в Турцию на отдых по линии «Колибри-тур» и размещенные в отелях города Кемер под контролем генконсульства, вылетели в Россию», — приводит цитату из заявления посольства ТАСС.

На протяжении минувшей недели посольство вместе с генконсульством в Анталье продолжало прилагать усилия по защите прав и интересов несовершеннолетних россиян, добавили там.

Возвращение детей в Россию было организовано при спонсорской помощи ряда туристических компаний на безвозмездной основе. Генконсульство сопровождало детей на каждом этапе.

О выселении детей из гостиницы в Турции рассказал «Известиям» 4 августа вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян. Он отметил, что туроператор будет обязан компенсировать стоимость путевок.

5 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет России из-за выселения детей из отеля. Она запросила проверить факт недобросовестного предоставления туристических услуг.

9 августа стало известно, что столичное управление СК РФ возбудило уголовное дело после выселения группы российских детей из лагеря. По версии следствия, компания «Колибри-тур МСК» и индивидуальный предприниматель Маркина Н.В. заключили около 30 договоров об организации отдыха с родителями 90 несовершеннолетних детей.