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Посол РФ Антонов обвинил США в зачистке информполя от неугодных

Посол РФ Антонов назвал блокировку Риттера зачисткой информполя США от неугодных
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Фото: ТАСС/Владимир Костырев
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Зачистка информполя от неугодных — очередное проявление двойных стандартов США, отметил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, узнав, что администрация видеохостинга YouTube заблокировала канал бывшего морпех-разведчик Вооруженных сил и инспектора ООН Скотта Риттера.

«Где же столь распиаренная свобода выражения мнений по-американски? Местные блюстители демценностей горазды поучать другие страны, критикуя за подавление инакомыслия и нарушение прав журналистов. Однако затыкают рот всем, кто осмеливается высказываться против официальной линии Вашингтона», — приводит слова дипломата Telegram-канал дипмиссии.

Посол РФ добавил, что Риттер на фоне русофобского хора в США был одним из немногих, кто пытался представить альтернативную точку зрения по международной проблематике, стараясь предоставить аудитории «объективный взгляд на Россию и специальную военную операцию».

«[Риттер]не боится отклониться от вашингтонских методичек и пойти наперекор здешней пропаганде», — отметил Антонов.

В российском посольстве напомнили, что подобные санкции против Риттера не впервые — некоторое время назад его аккаунт блокировали в соцсети Twitter, ныне известной как Х.

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Канал Скотта Риттера на YouTube был заблокирован 11 августа, якобы за «многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний». По словам Риттера, причиной для блокировки стало не разжигание ненависти, а подмена понятий.

9 августа Риттер в эфире видеохостинга заявил, что российская армия после провального контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) переходит в наступление на передовой, перехватив инициативу. Он отметил, что украинским военным потребовалось всё лето, чтобы пройти 100–300 м в отличие от гораздо более стремительного продвижения ВС РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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