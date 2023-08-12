Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до +25 градусов 12 августа

Облачность, дожди с грозой, а также до 25 градусов тепла — такая погода ожидает жителей Москвы в субботу, 12 августа. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +23…+25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +16.

В Московской области днем ожидается от +24 до +27 градусов.

Прогнозируется восточный ветер со скоростью 7–12 м/c, местами порывы до 17 м/c.

Атмосферное давление составит 748-750 мм ртутного столба.

Ранее в этот день руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни сильные дожди придут в 14 регионов. Дождливая погода установится в Ленинградской, Новгородской, Омской, Томской областях, Краснодарском крае и ряде других субъектов.

9 августа Роман Вильфанд предупредил о возможных наводнениях в Приморье из-за дождей. По его словам, ближайшие дни в Приморье будут очень и очень сложными — за два дня выпадет до 100 мм осадков, или месячная норма.