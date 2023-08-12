Конфликт двух сел почти на 100 участников произошел в Дагестане

В Дагестане около 100 человек подрались из-за музыки на свадьбе. Об этом в пятницу, 11 августа, говорится в официальном Telegram-канале регионального МВД.

В ведомстве сообщили, что в драке приняли участие местные жители из сел Шумелик и Батыр-Мурза.

«Не то одних возмутил репертуар, не то громкость прослушивания, но слово за слово, и произошел конфликт. Разбираться стали уже сегодня, во второй половине дня, и каждый — с привлечением сторонников из числа жителей своего села», — цитирует руководителя пресс-службы ведомства Гаяна Гуриева «Газета.ру».

К месту происшествия были направлены сотрудники полиции. Кроме того, на территорию пустыря подъехали руководство республиканского МВД и представители администрации района.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее, 10 августа, 24-летний житель Москвы прошел в метро без билета, а затем устроил драку. Сотрудники метрополитена смогли остановить хулигана.