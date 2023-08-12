Вильфанд спрогнозировал сильные дожди в 14 регионах РФ в ближайшие дни

В ближайшие дни сильные дожди придут в 14 регионов России. Об этом в субботу, 12 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дождливая погода установится в Ленинградской, Новгородской, Омской, Томской областях, Краснодарском крае и ряде других регионов России.

«Некомфортная погода будет в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае — там температура [будет] +14...+20 градусов максимальная. Это на 4-6 градусов ниже нормы. Кроме того, там везде будут интенсивные дожди», — приводит его слова ТАСС. Вильфанд предупредил, что в Приморском крае тоже стоит ожидать сильных осадков.

В Краснодарском крае и Адыгее будут сильный дождь, гроза, град и ветер до 25 м/с.

11 августа сообщалось, что семь населенных пунктов Приморья оказались отрезаны от автомобильного сообщения из-за дождей в Красноармейском, Октябрьском и Уссурийском округах.

9 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о возможных наводнениях в Приморье из-за дождей. По его словам, в ближайшие дни в Приморье будут очень и очень сложными — за два дня выпадет до 100 мм осадков, или месячная норма.