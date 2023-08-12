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Медведев ответил президенту Польши на предложение «дешевой борьбы с империализмом»

Медведев отреагировал на слова Дуды о дешевой борьбе с Россией за счет Киева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Слова президента Польши Анджея Дуды о подходящем моменте для победы над российским империализмом при минимальных потерях за счет Украины прокомментировал 11 августа зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Эй, вы, в Киеве! Во что бы то ни стало восхищайтесь своими братьями и союзниками! Они просто звери», — с сарказмом написал он на английском и украинском языках в микроблоге соцсети Х (бывш. Twitter).

Так зампред Совбеза РФ отреагировал на заявления Дуды в интервью The Washington Post «о возрождении российского империализма и стремлении подчинить соседей», который, по его словам, можно остановить гораздо меньшими потерями, чем прежде.

«Это очень просто. Прямо сейчас российский империализм можно остановить без особых потерь, потому что американские солдаты не умирают», — заявил Дуда, указав на тяжелые последствия, если ничего не изменится.

Польский президент заявил, что сейчас якобы проще одолеть Россию, нежели во времена Первой и Второй мировых войн, когда «американским солдатам приходилось проливать кровь и терять жизни в Европе, чтобы восстановить мир и свободу во всем мире».

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10 августа Дуда заявил The Washington Post, что недостаточные запасы оружия не позволяют Вооруженным силам Украины вести успешное контрнаступление и добиться преимущества на поле боя. Это, по его словам, показывает, что Киеву нужна дополнительная помощь в поставке вооружений.

6 августа польский политолог, профессор Лодзинского университета Пшемыслав Журавский заявил, что США и Германия стремятся сменить правительство Польши. По его словам, Германия видит в правящей партии «Право и справедливость» препятствие для налаживания отношений с Россией в будущем. Для США нынешние власти Польши являются помехой к гармоничному сотрудничеству между всеми тремя странами.

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