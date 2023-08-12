Артиллерист-разведчик выявил огневые точки противника и помог сорвать его контратаку

Находясь на наблюдательном пункте и ведя разведку, разведчик реактивного дивизиона гвардии ефрейтор Олег Тараник своевременно обнаружил сосредоточение живой силы противника и техники, которая направлялась к позициям российских подразделений. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в субботу, 12 августа, рассказали в Минобороны РФ.

Оперативно выявляя огневые точки врага, он своевременно передавал на командный пункт информацию о перемещении бронетехники и пехоты боевиков, координаты целей, корректировал огонь российской артиллерии, производил объективный контроль поражения живой силы и бронетехники, обеспечивая непрерывное ведение боевой работы реактивной артиллерийской батареи.

В ходе боя противнику удалось установить позицию, откуда Тараник корректировал артиллерийский огонь. Находясь под минометным огнем, ефрейтор, не ослабляя контроль за ходом боя и дождавшись паузы между выстрелами, сменил наблюдательный пункт, где продолжил корректировку огня и выдачу целеуказаний.

В результате ударов российской реактивной артиллерийской батареи было уничтожено три боевые бронированные машины, а также более 10 украинских боевиков. Благодаря грамотным и смелым действиям гвардии ефрейтора Тараника российские войска нанесли значительный урон подразделениям противника, сорвали контратаку боевиков, продвинулись по фронту и вглубь обороны националистов, заняли выгодные рубежи.

Тем временем в ходе борьбы с противником в районе одного из населенных пунктов боевая машина российских войск совершала противоогневой маневр, когда из-за артобстрела осколок разорвавшегося снаряда попал в одну из силовых установок боевой машины и она остановилась.

Заместитель командира реактивного артиллерийского дивизиона гвардии майор Эдуард Эйсмант выдвинулся к месту остановки боевой машины и произвел оперативную эвакуацию техники и личного состава под шквальным огнем врага.

В пункте постоянной дислокации майор организовал оперативный ремонт силовой установки, после чего боевая машина вернулась на огневую позицию. Профессионализм гвардии майора Эйсманта и слаженность его подчиненных помогли сохранить боеспособность машины и избежать потерь среди личного состава расчета.

Днем ранее, 11 августа, Минобороны рассказывало, как расчет артиллерийского орудия под командованием гвардии младшего сержанта Ивана Сильченко в ходе наступления боролся с пехотой и бронетехникой противника. Украинские боевики попытались остановить продвижение российских войск, сопротивляясь, применяя ствольную и реактивную артиллерию.

9 августа корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал в ремроте Восточного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации и узнал, как ремонтируют любую технику с передовой, какой бы урон ни был ей нанесен. Разница будет только в сроках: за два дня заменят двигатель, за две недели — пробитую снарядом «гусянку».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.