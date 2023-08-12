В Санкт-Петербурге на набережной взорвалась «Газель» с газовыми баллонами
На Мытнинской набережной в Санкт-Петербурге в пятницу, 11 августа, взорвалась перевозившая газовые баллоны «Газель». В распоряжении «Известий» оказались кадры происшествия.
Очевидец рассказал, что когда один из баллонов с газом загорелся, водитель успел отогнать машину подальше и едва сам избежал взрыва.
По данным экстренных служб, пострадавших нет. «Газель», перевозившая баллоны, выгорела полностью.
К тушению были привлечены 10 сотрудников МЧС.
7 августа один рабочий погиб, второй пострадал в результате взрыва газового баллона на базе сбора металлолома в Ильменском проезде столицы. Было возбуждено уголовное дело.