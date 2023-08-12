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В Санкт-Петербурге на набережной взорвалась «Газель» с газовыми баллонами

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Фото: Соцсети
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На Мытнинской набережной в Санкт-Петербурге в пятницу, 11 августа, взорвалась перевозившая газовые баллоны «Газель». В распоряжении «Известий» оказались кадры происшествия.

Очевидец рассказал, что когда один из баллонов с газом загорелся, водитель успел отогнать машину подальше и едва сам избежал взрыва.

По данным экстренных служб, пострадавших нет. «Газель», перевозившая баллоны, выгорела полностью.

К тушению были привлечены 10 сотрудников МЧС.

7 августа один рабочий погиб, второй пострадал в результате взрыва газового баллона на базе сбора металлолома в Ильменском проезде столицы. Было возбуждено уголовное дело.

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