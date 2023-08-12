Если правительство США продолжит использовать министерства против консерваторов, то в стране наступит гражданская война или своего рода революция. Об этом в пятницу, 11 августа, заявил член палаты представителей штата Мичиган от Республиканской партии Мэтт Мэддок.

«Если правительство продолжит использовать министерства в качестве оружия против консерваторов и граждан, являющихся налогоплательщиками <…> кто-нибудь настолько разозлится, что соберется стрелять. Или же у нас наступит гражданская война или своего рода революция», — приводит цитату из речи политика The Washington Post.

Кроме того, Мэддок утверждал, что демократы намереваются «вновь жульничать» на выборах, а также пытаются лишить американских граждан возможности сомневаться в результатах голосования.

2 августа обозреватель South China Morning Post Питер Чанг заявил, что действия американских властей губительны для страны. Он отметил, что мировое сообщество переживает тяжелый период глобальных и локальных кризисов. Отказ ведущих держав от сотрудничества ради изнурительного противостояния только усугубляет ситуацию.