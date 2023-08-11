Штаб Трампа раскритиковал минюст за назначение спецсоветника по делу Хантера Байдена

Представитель предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа Стивен Чунг раскритиковал министерство юстиции из-за назначения специального прокурора по делу Хантера Байдена. Он уверен, что ведомство годами покрывало преступления действующего главы Белого дома и будет пристрастно, сообщил 11 августа телеканал CNN.

«Если этот спецпрокурор действительно независим, даже несмотря на то, что ему не удалось выдвинуть надлежащих обвинений после четырехлетнего расследования и он, похоже, пытается перенаправить дело в более благоприятное для демократов русло, он быстро придет к выводу, что Джо Байден, его неугомонный сын Хантер и их пособники, включая СМИ, вступившие в сговор с 51 сотрудником разведки, которые сознательно вводят общественность в заблуждение относительно ноутбука Хантера, должны понести заслуженное наказание», — сказано в заявлении Чунга.

Он добавил, что американский президент Байден, его сын Хантер и вся их семья десятилетиями находились под защитой министерства юстиции.

«Несмотря на то что существуют неопровержимые доказательства и заслуживающие доверия свидетельские показания, подробно описывающие их проступки, которые заключаются во лжи американскому народу и продаже страны иностранным врагам ради финансовой выгоды картеля Байдена», — добавил представитель предвыборного штаба Трампа.

Дональд Трамп, решая собственные проблемы с правосудием, неоднократно критиковал минюст и упрекал за недостаточность усилий при расследовании деятельности семейства Байден.

Ранее в этот день стало известно о выходе расследования дела сына президента США Хантера Байдена на уровень спецпрокурора. Об этом объявил министр юстиции и генеральный прокурор Меррик Гарленд. Специальным прокурором назначили прокурора в штате Делавэр Дэвида Вайса.

Ранее, 25 июля, экс-президент США Дональд Трамп назвал Джо Байдена самым коррумпированным президентом в истории США. За день до этого председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса США Джеймс Комер сказал, что Байден лгал американцам для сокрытия коррупционных схем своей семьи, когда был вице-президентом в 2009–2017 годах.

20 июня минюст США сообщал, что Хантер Байден заключил сделку с федеральной прокуратурой и признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях. В тот же день спикер палаты представителей указал на двойные стандарты в США из-за дела сына Байдена. По его словам, министерство юстиции пыталось устранять главных политических оппонентов американского лидера, в то время как его сын получает сделку со следствием.

Сына главы США подозревают также в причастности к наркотрафику и проституции. В апреле 2019 года он оставил в мастерской MacBook, на котором нашли 103 тыс. текстовых сообщений, 154 тыс. электронных писем, свыше 2 тыс. фотографий, якобы подтверждающих его вину. В апреле 2021 года эксперты установили подлинность этих материалов.