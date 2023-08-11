Директор Лады Дэнс назвал срок реабилитации певицы

Срок реабилитации певицы Лады Дэнс займет около двух недель. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ее директора Сергея Пудовкина.

Он рассказал, что прогнозы относительно здоровья артистки довольно оптимистичные, однако впереди ожидает сложный период лечения.

«Как минимум, две недели в таком жестком формате», — озвучил директор сроки предстоящей терапии.

Он также упомянул, что больше всего внимания будет уделяться именно лицевой хирургии — нужно поработать с несколькими переломами.

«Совсем оптимистично пока мы смотреть не можем, но тут только говорить «спасибо» и доверять врачам, которые делают все возможное для максимально быстрой реабилитации», — дополнил он.

Ранее, 5 августа, певица Лада Дэнс попала в ДТП в Подмосковье на трассе М-2. Столкнулись три автомобиля, в одном из которых на заднем сиденье находилась Лада Дэнс. Певица возвращалась из аэропорта Домодедово в сторону своего дома на Рублевке.

В тот же день артистку доставили в больницу, ее состояние оценили как тяжелое. По словам Пудовкина, для госпитализации потребовался вертолет медслужбы и МЧС.

6 августа Лада Дэнс была переведена из клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко в одну из частных клиник Подмосковья. Директор артистки сообщил, что певица получила травму бедра, черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Также, по его словам, машина, в которой находилась Лада Дэнс, врезалась в попавший ранее в ДТП автомобиль, артистка не была за рулем, а находилась на заднем сиденье.

7 августа врачи выявили у певицы затруднение речи.

На следующий день, 8 августа, Пудовкин рассказал, что Дэнс намерена подать в суд на компанию, в автомобиле которой она попала в ДТП. По его сведениям, транспортная компания не обеспечила меры безопасности. Предварительная сумма иска составит 12 млн руб.

В тот же день стало известно, что певице сделали вторую операцию на лице.