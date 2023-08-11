В Белом доме допустили продолжение конфликта на Украине и в следующем году

Администрация президента США Джо Байдена не исключает, что боевые действия на Украине будут идти и в следующем году, поэтому готова и дальше обращаться к конгрессу с запросами на оказание помощи Киеву. Об этом заявил в пятницу, 11 августа, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

Так он прокомментировал обращение Байдена к конгрессу с запросом на дополнительную помощь Киеву в 2023 финансовом году, с которым он выступил накануне.

«Мы комфортно себя чувствуем в плане того, чего добиваемся в дополнительном запросе. Мы считаем, что это надлежащий объем, который надо запрашивать», — сказал Кирби.

Он добавил, что решение о запросе было принято «с учетом состояния боевых действий на Украине в настоящее время, а также чрезвычайно отчетливой возможности того, что боевые действия всё еще будут продолжаться, когда США будут входить в первый квартал следующего года».

10 августа президент США запросил у конгресса дополнительные $13,1 млрд на военную помощь Украине. Запрос включает $13,1 млрд для министерства обороны, в том числе $9,5 млрд на оборудование для Украины и пополнение запасов американского оборудования для замены техники, уже отправленной в Киев. Он также включает $3,6 млрд на постоянную военную, разведывательную и другую оборонную поддержку.

За день до этого, 9 августа, Кирби подтвердил, что администрация Байдена продолжит оказывать помощь Украине вопреки общественному мнению. Так, в ходе брифинга он ответил на вопрос о будущем оказываемой Вашингтоном поддержки Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.