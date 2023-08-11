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В Госдуме предложили продлить работу московского метро по пятницам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков направил запрос заммэра столицы по вопросам транспорта Максиму Ликсутову с предложением продлить работу метро по пятницам до трех часов ночи. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на документ.

По мнению Даванкова, такое решение позволит уменьшить количество случаев пьяного вождения, а следовательно, и количество ДТП.

«Во-вторых, позволит гражданам сэкономить деньги на вызов такси до дома на фоне существенного роста стоимости поездки такси», — сообщается в запросе.

Кроме того, подобная мера позволит жителям Москвы посещать концерты, спортивные события и другие мероприятиями, не опасаясь отсутствия надежного способа вернуться домой, уточняется в документе.

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Ранее, 13 июля, Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми, направив соответствующее обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. По мнению депутата, после рождения второго ребенка родители предпочитают не увеличивать количество детей, что, в свою очередь, связано с финансовыми трудностями в обеспечении семьи в полном объеме.

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