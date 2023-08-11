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Нигер второй раз допустил дефолт по гособлигациям

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Фото: Global Look Press/Djibo Issifou
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Нигер не выплатил $19 млн в счет погашения очередного выпуска своих государственных облигаций. Об этом 11 августа сообщило Reuters со ссылкой на западноафриканское долговое агентство UMOA-Titres.

Как сообщает агентство, платежи приходились на 11 августа.

Ранее, 31 июля, минфин Нигера не смог выплатить $3,76 млн основного долга по своим гособлигациям после того, как Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Западноафриканский экономический и валютный союз (ЗАЭВС) ввели против него санкции.

В банках стран Западной Африки заморожены все государственные счета и активы Нигера.

Между тем рейтинговое агентство Moody’s понизило с В3 до Саа2 суверенный рейтинг Нигера в иностранной и национальной валютах. Оно не исключило и дальнейшее снижение рейтинга страны.

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Накануне президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что лидеры ЭКОВАС согласились как можно скорее начать операцию в Нигере. В тот же день мятежники пообещали убить смещенного президента в случае интервенции в страну для восстановления его власти.

До этого, 9 августа, Reuters сообщало, что Евросоюз начал подготавливать санкции в отношении военных, которые осуществили государственный переворот в Нигере.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что президент смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

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