На фестивале в Выборге выбрали лучшие российские фильмы 2023 года

На закрытии 31-го кинофестиваля «Выборг» названы лучшие российские фильмы 2023 года. Кинообозреватель «Известий» Николай Никулин в пятницу, 11 августа, рассказал о том, каких наград удостоились представленные на фестивале картины.

Главную награду в конкурсе игрового кино получил фильм «Свет» режиссера Антона Коломейца, который также был награжден призом за лучший актерский ансамбль и специальным призом «Выборгский счет». Картина с Еленой Яковлевой рассказывает о травме из прошлого главной героини, которая повлияла на всю ее жизнь.

«Не было споров. Это однозначно было решение единогласно, единодушно», — заявил глава жюри режиссер Сергей Урсуляк.

Сам Коломеец отметил, что Выборгский фестиваль нравится ему своей атмосферой.

«Он такой демократичный и отчасти простой. И поэтому мне приятно, что мой такой же демократичный и простой фильм получил здесь главный приз», — сказал режиссер, получивший главную награду фестиваля.

Награда за лучшую женскую роль досталась актрисе Дарье Савельевой за участие в драме о женской неспособности найти себя в фильме «Привет, мама!». Призом за лучшую мужскую роль был награжден Тимофей Кочнев, сыгравший в фильме о подростковой любви «Первое лето». Он также получил приз кинокритиков.

Кинофестиваль «Выборг» ранее носил название «Окно в Европу». Несколько месяцев публика обсуждала ребрендинг фестиваля и смену его названия. 10 августа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко публично призвал вернуть мероприятию прежнее наименование. Он отметил, что Петр Первый открывал окно в Европу и «не нам его закрывать».

Актриса и член жюри фестиваля Дарья Екамасова, в свою очередь, призналась, что большой разницы в названиях не увидела.

Фестиваль проходил с 4 по 10 августа.