В Петербурге открыли памятный знак к 100-летию героя войны Боброва

В Санкт-Петербурге 11 августа открыли памятный знак почетному гражданину города, альпинисту и герою Великой Отечественной войны Михаилу Боброву. Знак установили в сквере, который с 2022 года также носит его имя.

По словам близких Боброва, открытие памятного знака стало для них большим событием.



«Мы даже не предполагали, что город окажет такую честь нашей семье. В 2022 году увековечили память, назвав в его честь сквер во дворе дома, в котором он прожил практически до конца своей жизни. Сегодня здесь открывается памятный знак — великое событие для нашей семьи, очень большое», — отметил младший сын Боброва Александр.



Также в сквере прошла фотовыставка, на которой были представлены снимки из архива Фонда «Петербургское наследие и перспектива» с разных мероприятий. В том числе с фестиваля «Почетные граждане Санкт-Петербурга», в который Бобров внес различные инициативы. Одна из них — проведение «Вахты памяти», вспоминает президент фонда Галина Ефимова.



Михаил Бобров всю жизнь занимался альпинизмом. Его навыки стали ценны в годы войны и блокады. Он участвовал в маскировке архитектурных достопримечательностей Петербурга от фашистских бомбардировок. Так, Бобров закрашивал купола Исаакиевского, Петропавловского и Никольского соборов.